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台灣精銳：看好人形機器人 微型行星減速機就定位

2025/3/12 16:45（3/12 17:01 更新）
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台灣精銳12日舉辦線上法人說明會，總經理郭崇哲（圖）表示，看好人形機器人應用，產品已準備就緒。 中央社記者鍾榮峰攝 114年3月12日
台灣精銳12日舉辦線上法人說明會，總經理郭崇哲（圖）表示，看好人形機器人應用，產品已準備就緒。 中央社記者鍾榮峰攝 114年3月12日
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台灣精銳總經理郭崇哲表示，看好人形機器人應用，台灣精銳已有微型行星減速機等產品技術和客製化量產能力，可即刻掌握需求，持續掌握人形機器人開發動態。

台灣精銳今天舉辦線上法人說明會，法人高度關切台灣精銳布局人形機器人關鍵元件進展，郭崇哲說明，台灣精銳透過全球行銷網絡，關注人形機器人開發動態，掌握大廠對活動關節模組設計趨勢，提出可能解決方案，並透過管道尋求國內外電機產業異業聯盟可能性，開發人形機器人機電整合關節模組。

在產品布局，郭崇哲指出，早在2008年，台灣精銳已開發生產微型行星減速機，可應用在人形機器人關節，未來人形機器人廠商若開出硬體技術規格標準，台灣精銳可即刻掌握技術需求，提出適用解決方案。他強調，台灣精銳目前和未來產品可應用在人形機器人領域。

展望人形機器人產業前景，郭崇哲樂觀看待，不過他指出，目前人形機器人規格尚未標準化，多數廠商設計參考工業協作機械手臂，人形機器人大多數廠商各自獨立設計，還處於設計開發和產品改良階段，規格仍在摸索改進當中，預期邁向商用化量產階段還有一段路要走。

觀察人形機器人減速機應用態勢，郭崇哲分析，大部分人形機器人關節採用諧波減速機，也有部分廠商人形機器人活動關節採用行星減速機，因應高負荷、重負載、耐磨耗的應用環境。他指出，目前深究應用情境、價格區間等議題仍太早，人形機器人產業還在起步階段。

在諧波減速機布局，郭崇哲表示，台灣精銳已有研究與掌握，持續觀察產業規模和機器人規格標準化進展。

展望今年營運，郭崇哲預期，台灣精銳今年營運較2024年相對謹慎保守，營運不受單一市場和產業消長影響，但今年有美國總統川普2.0政策的不確定性，以及俄烏戰爭動向，台灣精銳持續透過全球銷售網絡掌握市場脈動。

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法人問及川普關稅變數是否有影響，郭崇哲表示，台灣精銳與全球代理商交易，採用貨物出廠即完成交模式，海陸空運費、保險、關稅等費用由代理商負擔，川普關稅政策不影響台灣精銳營運。

台灣精銳2024年合併營收新台幣29.59億元，年增10.1%，去年合併毛利率54.5%，年減1個百分點，合併營業利率33.62%，較2023年33.71%小幅年減，去年歸屬母公司業主獲利11.34億元，年增近3成，每股基本純益14.15元。台灣精銳擬盈餘分配現金股利每股8元、資本公積發放現金每股4元。（編輯：張均懋）1140312

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