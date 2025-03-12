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首家進軍韓國台灣電子支付 全支付拚創造更多第一

2025/3/12 18:18（3/12 18:31 更新）
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全聯旗下「全支付」韓國服務在1月上線，全聯總經理蔡篤昌（右1）表示，全聯董事長林敏雄期待透過跨境服務提升全支付的知名度、使用率，推升支付金額、會員數達到第一名。中央社記者曾智怡攝 114年3月12日
全聯旗下「全支付」韓國服務在1月上線，全聯總經理蔡篤昌（右1）表示，全聯董事長林敏雄期待透過跨境服務提升全支付的知名度、使用率，推升支付金額、會員數達到第一名。中央社記者曾智怡攝 114年3月12日
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（中央社記者曾智怡首爾12日電）全聯旗下「全支付」是首家插旗韓國的台灣電支業者，全聯總經理蔡篤昌今天表示，全聯董事長林敏雄期待透過跨境服務提升全支付的知名度、使用率，推升支付金額、會員數達到第一名，目前跨境日本支付金額已是第一，「期待創造更多第一」。

全支付自去年初推出日本跨境支付服務滿週年，內部數據顯示，全支付赴日本消費的用戶中有4成是第一次使用全支付，回台後持續使用的比例高達8成；而跨境支付的使用者中又以21歲到40歲的用戶為主要消費族群約，占比62%，顯示跨境服務更能吸引年輕人使用。

繼日本之後，全支付今年1月插旗韓國，全支付總經理游金榮指出，布局海外支付市場除了可刺激交易額成長，也是希望提升新註冊會員數與擴展品牌知名度。根據觀光署統計，韓國為台灣民眾出國觀光造訪人次第3高的國家，連續3年年增率高於日本，可見韓流文化、醫美對台灣人影響大，選定韓國即是著眼於此。

在韓國跨境支付服務上，全支付透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，可支付據點超過190萬，包含四大超商、傳統市場、美容保養診所、韓服、潮流文化購物、特色美食等。

蔡篤昌表示，全支付在日本是後進品牌，目前每月支付金額已是第一，「比第2大多1倍」，插旗韓國作為先發品牌，更要做到第一，這也是全聯董事長林敏雄對全支付的期待，透過跨境服務讓知名度、使用率得以大幅提升。

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他說明，董事長林敏雄「在集團各行各業都要做第一」，從房地產、零售超市到電子支付都是，以電子支付來看，所謂「第一」包含支付金額、會員數，以及目前跨境日本、韓國表現皆居第一，「後續也期待創造更多第一，是走自己的路，沒有把誰當假想敵」。

韓國非現金支付十分普及，TBCASoft創辦人兼執行長吳陵表示，微信、支付寶都有和ZeroPay合作，ZeroPay有正掃（由付款人主動掃描商店的收款圖形）、反掃（由付款人展示電子錢包QRCode供商店掃碼）功能，反掃技術難度高，目前反掃功能只有和全支付合作，全支付覆蓋率也已較支付寶高。（編輯：潘羿菁）1140312

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