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全支付嗶進韓國醫美診所 未來瞄準越南泰國旅遊熱點

2025/3/12 18:19（3/12 18:31 更新）
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全支付114年1月插旗韓國，目前可支付據點超過190萬，美容保養診所也可使用。中央社記者曾智怡攝 114年3月12日
全支付114年1月插旗韓國，目前可支付據點超過190萬，美容保養診所也可使用。中央社記者曾智怡攝 114年3月12日
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（中央社記者曾智怡首爾12日電）瞄準台灣人赴韓旅遊人次上升趨勢，全支付今年1月進軍韓國，目前共190萬個使用據點。根據統計，消費額最高為新台幣5萬元的一筆醫美服務，今年將持續拓展免稅店等場域。此外，海外布局方面，除了日韓之外，全支付透露，泰國、越南等旅遊熱點都有機會。

全支付今年1月插旗韓國，透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，可支付據點超過190萬，包含四大超商、傳統市場、美容保養診所、韓服、潮流文化購物、特色美食等。

ICB執行長李漢龍指出，韓國和台灣有密切旅遊業交流，是最能從全支付受益地區，去年台灣訪韓旅遊人次較前一年增長153%，其中，首次訪韓者占44%，再次訪韓高達56%，隨著使用全支付經驗不斷累積，交易量也會有驚人成長，今年將重點拓展免稅店、醫美等場域。

至於目前支付場域以超商為主，消費額較高的是醫美相關，最高金額為新台幣5萬元。

針對韓國支付市場觀察與對策，全支付策略部經理陳振文表示，韓國店家習慣信用卡收款，因此要強化店家QR code收款認知；再者，因政策關係，以日常生活通路較為普及，反觀觀光景點密集度偏低，也須增加旅遊通路布局。

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ZeroPay為韓國政府推動的支付工具，從地下街商場、炸雞店、麵包店等街邊小店家開始導入，目前已成韓國掃碼支付市場上市占率最高的業者。韓國便捷支付振興院組長Lee Kisoo表示，從2018年1.5萬家商戶，短短4年已招募200萬家商家，未來要以每年增長30萬速度，達成310萬家新目標。

境外布局方面，全支付總經理游金榮表示，考量每一國基礎建設、市場狀況不同，也有政治因素，「都在努力洽談」，從台灣民眾旅遊熱點方向來看，前3名有日、韓、中國，未來也希望在泰國、越南等持續發展。（編輯：潘羿菁）1140312

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游金榮
首家進軍韓國台灣電子支付 全支付拚創造更多第一全支付布局國際再下一城 攜手ZeroPay前進韓國
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