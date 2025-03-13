永豐金：併購京城銀不影響股利發放 今年將優於去年

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（中央社記者羅元駿台北13日電）永豐金總經理朱士廷今天指出，今年配發股利將以現金為主、股票為輔，且一定比去年更好。他也強調，未來持續以銀行、證券等併購標的為主，至於保險業會在接軌新制後，慢慢思考潛在機會。

永豐金今天舉行2024年第4季法人說明會，2024年全年稅後淨利為新台幣222.3億元、創歷史新高，年成長為12.5%，每股盈餘為1.75元。

永豐金財務長許如玫指出，永豐金的股利政策會維持穩定，以現金為主、股利為輔，併購京城銀一事不會影響永豐金的股利配發，目前帳上累積未分配盈餘是充裕的，股東可以樂觀看待。

朱士廷表示，2024年配發2023年盈餘，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計股利1元，配發率約為62%；今年不論是配息配股表現，將優於去年。

針對併購京城銀進度，朱士廷說，目前正積極準備相關送件資料，並盡快向主管機關提出申請。他強調，永豐金對併購案充滿誠意，希望能夠保留京城銀原有團隊，並向京城銀員工喊話，「真的歡迎並希望未來員工一起努力。」

近期台灣金融吹起併購風，朱士廷說，金控到目前的版圖，要思考多元化，永豐金2024年併購柬埔寨Amret，以及提出併購京城銀意願，未來在證券、投信也一定會努力，短期金控競爭態勢不會結束，希望會在各領域發揮專長、拓展更多穩定收入。

談及併購保險業想法，朱士廷坦言，會慢慢思考相關機會，特別是台灣保險業將在2026年接軌新制，市場環境將更加明確。

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