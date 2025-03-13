科睿唯安公布2025全球百大創新機構 友達連4年入圍

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（中央社記者潘智義台北13日電）面板廠友達光電今天表示，在科睿唯安最新公布的「2025全球百大創新機構」（Clarivate Top 100 Global Innovators）榜單，友達已連續4年入圍。

根據科睿唯安最新統計，經評選為全球百大創新機構者，以創新為商業策略核心，平均將8.8%營收投入於科學、工程、產品設計與問題解決，今年科睿唯安評量範疇進一步針對永續性（Sustainability）、福祉（Wellbeing）、移動性（Mobility）、連接性（Connectivity）和自動化（Automation）5個催化創新的趨勢性現象，制定架構衡量其影響力。

友達說明，深耕前瞻顯示技術研發，並致力綠色科技應用，長期布局智慧財產權發展，截至2024年底，於全球累積取得4500件相關節能減碳的專利證書，於先進顯示技術微型發光二極體（Micro LED）年度獲證量占比更逐年成長，2024年度獲證量逾8成。

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此外，截至2024年底，友達統計，專利申請量超過3萬2000件，獲核准全球專利總數超過2萬4700件，研發專利中有97%為發明型專利。

面對全球日益嚴峻的氣候變遷挑戰，友達說明，長期投入綠色技術研發，並將綠色創新商業概念融入經營思維，提前布局綠色專利。其中，在節能減碳上，持續積極開發相對應的製程與產品，包含透過迷你發光二極體（mini LED）、微型發光二極體（Micro LED）等創新技術及有機發光二極體（OLED）、發光二極體LED背光模組燈條（light bar）與電子紙等技術實現降低能耗；針對替代能源，則有太陽能電池相關製程、設備與產品等。（編輯：張均懋）1140313