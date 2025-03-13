美利達業外提列損失去年每股虧2.34元 擬配息4元

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（中央社記者潘智義台北13日電）自行車廠美利達工業今天宣布，因去年業外損失高於本業獲利，合併稅後虧損約新台幣7.66億元，每股稅後虧損2.34元，但仍決定從保留盈餘配發現金股利每股4元。

美利達今天在台灣證券交易所舉行重大訊息記者會，隨後召開線上法說會，協理張振墉表示，由於本業營收成長，對自行車市場的前景有信心，加上業外的損失並無現金支出，因此決定從保留盈餘配發現金股利。

另外，他指出，樂觀看待今年自行車產業，歐美可望回升，但電動自行車的城市車庫存較高；中國自行車市場去年表現很好，但去年9月初以後開始向下。今年整體自行車產業具體回升狀況仍需觀察3月底、4月初的旺季出貨。

張振墉說明，去年本業毛利率持穩，營收回復成長，達296.33億元，年增8.7%。在銷售逐步回溫的情況下，本業營業淨利達30.32億元；但因認列業外的轉投資公司出現遞延所得稅資產減損，以及車店通路商譽減損的年度一次性提列損失，業外損失高於本業獲利，造成虧損。

美利達說明，美國及歐洲市場在去年仍處於庫存去化的階段，市場庫存偏高，價格折扣的壓力也較大，但中國自行車市場狀況優於歐美市場，美利達在中國市場銷售也大幅成長，高於歐美市場的衰退，因此集團營收年成長達8.7%。

張振墉表示，業外轉投資公司的虧損中，有近半是會計帳上調整遞延所得稅資產的減損，非現金流性質的虧損，不影響未來長期成長的動能。未來轉投資公司回復獲利時，已提列為損失的遞延所得稅資產減損仍可抵稅，有機會在歐美市場恢復正常後受益。

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他說，轉投資公司財務狀況良好，營收穩定，毛利率持續成長，資金充裕且無過多庫存，持續對未來的成長進行投資。

本業部分，張振墉指出，歐美市場有逐漸回溫的趨勢，美利達集團1、2月營收年增率分別達59%、38%，樂觀看待自行業未來的發展。（編輯：楊蘭軒）1140313