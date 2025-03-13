餐飲股加速美國拓點 八方雲集揮軍德州、美食-KY拚百店

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（中央社記者江明晏台北13日電）八方雲集進軍美國加州，去年店數已達11家，全年每股賺逾9元，下一個拓展目標為德州；旗下有85度C的美食-KY今年在美國店數上看100間，挑戰營收達百億元，瓦城也將在9月插旗美國開首店。

八方雲集2024年合併營收新台幣80.28億元，年增9.37%，歸屬於母公司淨利6.02億元，年增8.63%，每股盈餘（EPS）9.05元，董事會決議，2024年下半年度每股發放現金股利6元，加計上半年度已配發每股2元，全年度合計8元。

八方雲集表示，2024年受惠國內市場穩健發展，及海外拓展成功，尤其美國市場從2023年的6家店數，成長至2024年的11家，為集團帶來營收貢獻。

截至2024年底，八方雲集品牌達1078家分店、梁社漢品牌230家、芳珍蔬食28家、丹堤咖啡18家，香港百芳池上便當14家及香港八方麵屋4家，全集團跨品牌合計總店數達1372家規模，較2023年的1359家淨成長13家，新展店數達77家，並針對展店「汰弱留強」。

展望2025年，八方雲集表示，將持續擴大在美國市場營運據點，下一個拓展目標為德州，預計今年有機會讓德州中央工廠進入測試運作，看好德州高達3000多萬的人口，是僅次於加州3950萬人口的超大型消費市場，加州、德州布局成熟後，有利於未來更多海外市場的快速複製。

旗下有85度C的美食-KY表示，多年來進軍美國市場斬獲成果，2024年度美國已貢獻集團營收80億元，連4年雙位數成長，減緩亞洲市場面臨通縮挑戰。

美食-KY指出，今年首度進軍東岸市場，在紐約市、紐澤西州先後開出新門市，門市數量一舉突破80店，今年美國新開店數上看雙位數，店數將能跨越百間門檻，成為第一個在美國市場挑戰營收百億元的台灣烘焙餐飲品牌。

瓦城泰統集團2024年財報出爐，首度突破60億大關，全年累計營收達60.76億元，年成長6.16%，歸屬母公司稅後淨利3.53億元，每股盈餘（EPS）9.01元，經董事會決議每股發放現金股利9元，配發率99.89%。

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瓦城表示，去年全年共開出11家新店，達成雙位數展店目標，今年將鎖定5大策略，包括雙位數展店、多品牌發展、全球研發中心啟用、進軍美國市場，以及食品安全高標準監管，以驅動集團全方位成長。

瓦城集團表示，將於2025年進軍美國市場，首家分店選址於洛杉磯指標性商場，預計於9月展開試營運，並計劃全年開設兩間門店，是集團全球化布局的關鍵一步。（編輯：楊凱翔）1140313