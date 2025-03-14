外資連14賣 下週聚焦輝達GTC大會效應

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）美國總統川普關稅戰烏雲持續籠罩，台股今天跌深反彈，終場小漲6.37點，收在21968.05點，但22000點大關得而復失，呈現弱勢整理，根據證交所統計，今天三大法人合計賣超74.85億元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰觀察，這幾天美股持續走低，但原本弱勢的費城半導體指數沒有再創低，接下來先觀察下週輝達（NVIDIA）GTC大會登場，能否重振市場信心。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.85億元，從2月24日以來，已經連續14個交易日賣超，自營商今天也減碼44.98億元，投信站在買方，加碼74.97億元。

個股方面，外資今天買超前3名為群創7萬4089張、台塑3萬1482張、中鋼2萬7647張。

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外資賣超前3名為中信金2萬2960張、聯電1萬8455張、長榮1萬6875張；台積電今天遭外資賣超6822張，居賣超榜第11位。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美國總統川普的關稅戰每天都有新變化，愈來愈多人開始擔心關稅戰可能引發經濟衰退，現階段只能等待川普政策利空鈍化，預期台股短線難脫弱勢格局。蔡明翰（編輯：張均懋）1140314