台股22000點震盪收小紅 本週跌608點
2025/3/14 13:53（3/14 14:11 更新）
（中央社記者曾仁凱台北14日電）美國總統川普關稅戰持續出招，投資人擔心引發經濟衰退，台股今天維持弱勢整理，終場小漲6.37點，收在21968.05點，22000點大關得而復失，成交值新台幣3343.64億元，本週指數下跌608.02點。
台積電股價在平盤附近震盪，終場下跌6元或0.62%，收959元，鴻海、聯發科維持平盤之上，鴻海終場上漲2元或1.19%，收在170元，聯發科上漲10元或0.72%，收1400元。
台塑去年每股淨損0.19元，創20多年來首度全年虧損，董事會決議動用未分配盈餘，每股配發現金股息0.5元，超額配發股利，台塑今天漲2.7元或7.25%，收39.95元，激勵塑化股走強，南亞、台化、台塑化漲幅都超過3.5%
川普持續力促烏俄停火，戰後重建概念股成為台股撐盤支柱，中鋼終場上漲0.6元或2.53%，收24.3元，率領鋼鐵大軍走高。
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國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美國總統川普的關稅戰每天都有新變化，對市場信心一定會造成影響；另外美國政府又陷關門危機，正等待短期支出法案能在參議院過關，市場充滿不確定性，導致台股賣壓沉重。
蔡明翰認為，現在愈來愈多人開始擔心關稅戰可能引發經濟衰退，造成11日台股大跌，現階段只能等待川普政策利空鈍化，預期台股短線難脫弱勢格局。（編輯：張均懋）1140314
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