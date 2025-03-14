台灣2024年對外投資創新高 德國受益160億

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（中央社記者林尚縈柏林14日專電）台灣企業2024年對德國直接投資達4.9億美元，儘管低於2023年台積電設廠帶來的巨額投資，仍遠超往年水準。相較之下，德國對台投資下滑，僅5800萬美元，分析指出主要受全球經濟放緩及地緣政治影響。

隸屬聯邦經濟與氣候保護部的「德國聯邦外貿與投資署」（GTAI）13日發布台灣投資報告指出，2024年台灣核准對德國的直接投資額（FDI）近4.9億美元（約新台幣160億）。

儘管低於2023年台灣對德共6個項目、39億美元投資承諾，仍大幅超越過往每年僅千萬美元左右投資額。

受惠台積電德勒斯登晶圓廠投資計畫，2023年台灣在德國的綠地投資（greenfield investment）總額創下歷史新高。

報告評估，隨台積電德勒斯登晶圓廠2027年正式投產，未來幾年台灣對德國電子產業供應鏈相關投資有望持續增加。

除聚焦半導體產業，2024年台企對德投資也擴展到其他領域，電纜及不銹鋼大廠「華新麗華」以1.35億歐元（約新台幣48億）收購德國百年不銹鋼無縫管廠Mannesmann Stainless Tubes GmbH（MST）。

此外，報告引用台灣經濟部投審司資料，說明2024年台灣核准對海外的投資總額達449億美元，比2023年增長近91%，其中台積電在德國、日本和美國的晶圓廠擴廠計畫是增長的核心推動力。

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然而對照台灣對外投資不斷升高的趨勢，國際對台投資相對保守。2024年德國對台灣的投資額僅5800萬美元，遠低於近年每年逾1億美元的水準。

根據德國海外商會（AHK）發布的2024/2025商業信心調查（Business Confidence Survey），許多在台德國企業對擴大投資轉為保守，部分新進企業也持觀望態度。GTAI分析，全球經濟放緩及地緣政治風險是德企對台投資趨謹慎主因。（編輯：唐聲揚）1140314