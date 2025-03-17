台灣盧森堡強化合作 新壽洪士琪任經濟合作委員會主席

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（中央社記者羅元駿台北17日電）國經協會今天與盧森堡商會共同主辦台盧經濟合作會議，會中並簽署聯合聲明。台盧經濟合作委員會主席、新光人壽副董事長洪士琪表示，雙方將在人工智慧（AI）急速發展的時代與數位轉型上取得創新想法與建設性交流。經濟部說，有望進一步加強兩國經貿夥伴關係。

國經協會與盧森堡商會（Luxembourg Chamber of Commerce）今天共同主辦第15屆台盧經濟合作會議，會中除雙方簽署聯合聲明外，也以「ICT與數據驅動經濟」為主題進行交流。

洪士琪透過新聞稿表示，台灣與盧森堡長期致力於經貿交流，建立牢固的合作夥伴關係與堅實的平台，本次雙方簽署的聯合聲明與會議交流，將為雙方在人工智慧（AI）急速發展的時代與數位轉型上取得創新想法與建設性交流。

國經協會說明，本次會議聚焦於ICT及數據驅動經濟，探討資通訊科技及數據產業如何切入其他領域，提供企業及廠商創新的支持服務，並協助其數位轉型發展。

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經濟部貿易署副署長胡啟娟也指出，台灣一直積極協助中小企業在歐洲擴張，透過與盧森堡簽署各種合作協議和備忘錄，將為雙方創造有利的商業合作與人才交流的環境，並進一步加強兩國的經貿夥伴關係。

國經協會補充，這次是盧森堡商會時隔6年再度率團來台，除開會討論外，也舉辦B2B貿易洽談會，深度了解雙方產業的需求，探詢台盧企業的潛在合作機會。（編輯：潘羿菁）1140317