外資上週提款1260億元 長榮航成賣超榜首

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（中央社記者何秀玲台北17日電）根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超為新台幣1260.51億元，賣超第一名為長榮航，買超第一名為中鋼。另統計自今年初至3月14日止，外資累計賣超為5218.27億元。

證交所統計，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為30兆4854億元，占全體上市股票市值的43.2%，較3月7日31兆7583億元，減少1兆2729億元。

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個股部分，外資上週自集中市場賣超最多的前三名，分別為長榮航、永豐金、中信金。

外資上週自集中市場買超最多的前三名，分別為中鋼、群創、華邦電。（編輯：楊凱翔）1140317