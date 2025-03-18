金管會擬開放券商申設簡易分支機構 預計第2季上路

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（中央社記者羅元駿台北18日電）金管會今天指出，將修法開放券商可以新設或將原分支機構轉換成「簡易分支機構」，不經營證券經紀業務，但可以選擇辦理財富管理業務或提供客戶開戶前置作業、招攬及諮詢服務，估第2季上路開放申設。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會指出，因應近年證券商朝數位轉型發展，線上開戶及電子交易比重日益提升，擬修法開放券商可以設置或將一般分支機構變更為規模較小、人員精簡且業務範圍較簡化的簡易分支機構。

黃厚銘指出，券商的簡易分支機構不經營證券經紀業務項目，並由券商依業務需求及人力配置規畫，選擇辦理財富管理業務或提供客戶開戶前置作業、招攬及諮詢服務等。

設置資格條件及申請程序部分，黃厚銘說明，新設簡易分支機構的現行資本額與一般分支機構一樣為新台幣3000萬元。

若是一般分支機構變更為簡易分支機構，則應符合最近1年未曾受周邊單位處停止或限制買賣處分，同時自有資本適足比率要大於150%，就無須增加實收資本額。不過，券商應於營業計劃書載明變更事由及針對原客戶的處理機制，同時應附上員工安置計畫，以維護員工權益。

黃厚銘強調，單一家券商新設併計變成簡易分支機構的總家數，每年度不得超過3家，主要是考量到仍有非電子化交易的客戶需求。

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黃厚銘進一步說明，簡易分支機構考量營業風險較一般分支機構低，原本應增提的營業保證金由500萬元降低至200萬元。另外，因簡易分支機構不設經紀業務，就無須向證交所繳存交割結算基金。若是分支機構變更為簡易分支機構者，則可以向證交所領回原本的交割結算基金。

金管會表示，本次開放證券商可以設置簡易分支機構，除提供業者設置營業據點多元選擇外，也有助於券商提升品牌能見度與分支機構滲透度，本次草案預告期為60天，並於第2季開放申設。（編輯：潘羿菁）1140318