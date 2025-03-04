台股下跌逾百點 金管會：基本面未改變
2025/3/4 18:07
（中央社記者羅元駿台北4日電）美國總統川普宣布將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，引發股市賣壓。金管會今天指出，台股主要受美股下跌連動所致，台股本益比、現金殖利率、上市櫃公司營收等基本面不變，金管會將密切關注國際金融市場變化。
台股今天早盤一度重跌近400點，之後反彈收斂、終場下跌159.37點，收在22596.88點，成交值新台幣4002.07億元。金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，今天台股下跌，主因美股反映川普對加拿大、墨西哥徵收關稅的利空消息。
若與國際股市相比，根據金管會統計，美股主要4大指數跌幅介於1.48%至4.01%，台股今天收盤跌幅0.7%，同時段上海漲0.03%、韓國跌0.17%、香港跌0.33%、新加坡跌0.34%以及日本跌1.63%。
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黃厚銘表示，截至今年3月3日止，台股下跌1.21%，相較香港漲幅14.69%、韓國漲幅5.55%、新加坡漲幅3.20%、深圳漲幅2.26%、上海跌幅1.04%、日本跌幅5.29%、美國道瓊漲幅1.52%。台股集中市場日均成交量約3780.49億元，相較去年同期增加12.14%。
黃厚銘進一步指出，截至今年1月底台股本益比約21.75倍、現金殖利率達2.30%，若加計股票股利為2.41%。其中，國內上市櫃公司今年截至1月底，累計營收約3.65兆元，較去年同期增加7.23%，為歷年同期最高。（編輯：潘羿菁）1140304
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