中國對美祭報復性關稅 亞股震盪收盤走勢不一

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（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢震盪，而在中國對美國總統川普最新關稅措施祭出報復性關稅後，終場收復盤初部分失土。

法新社報導，北京當局表示，中國將對一系列美國農產品加徵10%和15%不等的關稅，以反制川普的最新關稅措施。

白宮昨天表示，川普已簽署行政命令，針對中國輸美商品再加徵10%關稅，總計加徵20%。

美國對加拿大和墨西哥輸美商品加徵關稅也於今天生效。

加拿大當局則表示，將對價值1550億美元的美國商品加徵25%的關稅作為回應。

外界憂心爆發全面貿易戰的心理造成亞洲各地股市震盪。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「就在投資人開始重拾信心之際，全面貿易戰的陰影再度逼近，恐扼殺全球經濟成長。」

市場投資人寄望中國本週登場的全國人大會議推出大型經濟振興方案。

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日股日經指數今天收跌1.2%，港股恆生指數收盤微跌0.28%。

至於其他亞股，上海、馬尼拉股市微幅收高，雪梨、威靈頓、台北、雅加達和首爾股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140304