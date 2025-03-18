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新台幣利率交換契約 7/1起提交至期交所強制集中結算

2025/3/18 17:17
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（中央社記者羅元駿台北18日電）金管會今天指出，今年7月1日起，金融機構間交易新台幣利率交換契約（IRS）須提交至期交所強制集中結算，讓金融機構無需承擔交易對手的信用風險，並簡化結算作業，提升市場風控與效率。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，2019年起金管會責成期交所推動店頭衍生性金融商品集中結算機制，今年7月1日起金融機構間交易新台幣IRS須提交至期交所強制集中結算。

黃厚銘指出，期交所從2022年7月25日開辦新台幣IRS自願集中結算服務，至今已超過2年半。金管會考量市場準備已完備，依據期貨交易法第3條第2項但書規定，7月1日起金融機構將強制集中結算。

黃厚銘表示，強制集中結算實施後，金融機構間交易新台幣IRS均於期交所集中結算，金融機構無需承擔交易對手的信用風險，並可簡化結算作業，有助於提升店頭衍生性金融市場風控與效率。

黃厚銘說，目前已有45家金融機構採自願集中結算，3月底前另有3家會完成，總計共48家金融機構。

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金管會也統計，2024年全年全台IRS總交易金額為新台幣6.69兆元；2023年全年為5.74兆元、2022年則為5.62兆元。

金管會補充，適用對象為核准從事衍生性金融商品交易或辦理衍生性金融商品業務的銀行、證券商、票券金融公司、保險公司、信託業、槓桿交易商及其他經金管會指定金融機構。（編輯：潘羿菁）1140318

黃厚銘
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