寬魚國際推韓星JISOO快閃店 首季營運有望添動能

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（中央社記者何秀玲台北19日電）文創股寬魚國際今年第1季舉辦多場演唱會，包括主辦楊丞琳、蕭敬騰澳門演唱會之外，今天在官網宣布，3月21日起連3天將在台北101推出韓團BLACKPINK成員JISOO快閃店，販售周邊商品，將為第1季營運增添動能。

寬魚國際今天發出新聞稿說明，韓團BLACKPINK今年仍會合體展開全球巡演，台灣站尚未公布，寬魚國際將爭取主辦機會。

寬魚國際橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等4大娛樂項目。根據2024年財報，全年營收為新台幣6.99億元，歸屬於母公司業主淨利為3186萬元，年減49.1%，因主辦運動賽事影響獲利，每股純益為0.28元。

寬魚國際表示，今年第1季主辦楊丞琳、蕭敬騰澳門演唱會，票房成績亮眼，營運有望比去年同期亮眼。

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除了主辦演唱會之外，寬魚國際也在韓團BLACKPINK成員JISOO來台舉辦見面會前夕，引進JISOO快閃店販售週邊商品，將於3月21日至23日一連3天在台北101開幕，據悉此次周邊有台灣限定商品，將成為第1季重要營運動能之一。

此外，寬魚國際投資的電影「搜查瑠公圳」，將在5月16日上映，寬魚國際表示，此電影預計發展衍生產品，先前曾結合桌遊、手遊、漫畫、VR、AR並舉辦體驗展，將為第2季營收添柴火。（編輯：潘羿菁）1140319