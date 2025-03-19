全台新百貨齊發 遠百：今年有挑戰2028起業績爆發

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（中央社記者江明晏台北19日電）全台新百貨開不停，遠百營運長林彰豐坦言，因競爭增加、景氣與出國效應，今年是「挑戰的一年」，力拚業績持平，但母親節檔期有望成長5%，2028年起，遠百將新開TPark據點、寶慶店也重新開幕，營運將迎大爆發。

遠東百貨今天宣布，將自3月20日至4月17日揭開母親節檔期百貨戰序幕，由於化妝品業績近年受到出國人潮效應排擠，祭出約16%的優惠回饋，全台遠百母親節檔期目標新台幣115億元，力求超越5%的成長目標，看好化妝品、女裝業績要持穩成長。

林彰豐受訪時表示，今年對百貨產業而言是「挑戰的一年」，全台遠百據點1至2月業績持平，除了出國人潮效應，持續排擠國內百貨買氣，內需暢旺程度也不如過去幾年，加上美國總統川普上任後，對全球經濟發展的不確定性，都會影響買氣。

再者，近期新百貨接續開出，南港LaLaport將於20日正式開幕，這是繼台中LaLaport後，三井集團在台灣開的第2家LaLaport；除此之外，SOGO大巨蛋商場、台中漢神洲際購物中心，也將在第4季開幕。

面對競爭者增加，林彰豐坦言，競爭確實會有，尤其南港新百貨開幕，會對板南線沿線百貨有所影響，但期待各界一起把餅做大，共存共榮。

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林彰豐說，遠百自2021年到2023年，業績已連3年創高，但去年受到寶慶店重建改裝影響，營收下滑為「非戰之罪」，遠百預計2028年、2029年開出鄰近亞東醫院的「TPark園區」新據點，營業面積達到1萬坪，寶慶店屆時也已經重新開幕，看好營運將迎接大爆發的時刻。

此外，台中新光三越先前發生氣爆意外，目前停業中，林彰豐指出，鄰近的台中遠百一開始因道路封鎖，業績有所影響，但目前看來業績回歸正常，和去年同期持平。（編輯：楊蘭軒）1140319