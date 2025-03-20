談失言風波 郭智輝：報導斷章取義會繼續為國家努力

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部長郭智輝日前以「蒙古症」評論台積電與英特爾合資傳聞，引起關切，郭智輝今天在立法院保證會謹言慎行，強調很多報導內容被斷章取義，但他擔任公職有自己的理念，會繼續為國家努力。

郭智輝日前接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資傳聞，以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議。郭智輝近日除了親自道歉，也將於今天下午到台北車站參觀世界唐氏症日特展。

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院經委會質詢時表示，在野黨宣稱要讓政府找不到人當部長，他並不認同這種說法，但國民黨近期開記者會要求郭智輝下台，關心郭智輝是否受到影響。

郭智輝表示，他擔任公職有自己的理念，目前並未受到影響，每個人都有自己的角度和看法，他在努力做事，為國家與經濟部職員努力，協助大家完成目標。

賴瑞隆說，他建議郭智輝多做少說，企業家比較可以暢所欲言，但經濟部長的言詞會被高度檢視，包括蒙古症等發言爭議，建議郭智輝在關鍵字句要謹慎小心。

郭智輝當場保證會謹言慎行，但他認為很多報導內容是作者的斷章取義，應該將他整段的發言報導清楚，不應用幾個字斷章取義，這有點偏頗，「事實就是事實，很多人不認同我講的話，但時間久了，一定會認同我講的話」。

民進黨立委邱議瑩隨後也關切，郭智輝接任部長至今是否適應環境，郭智輝回應，「漸漸融入」。

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此外，民眾黨立委張啓楷詢問，郭智輝任內電價會調整幾次，郭智輝表示，就像行政院長卓榮泰所說，他不是水電部長而是經濟部長，福國利民才是目標，水電與民生有正相關，是非常重要的議題，會謹慎處理，但他強調，電價由審議委員會決定，包括專家、學者和用電戶等。

國民黨立委楊瓊瓔表示，不希望郭智輝變成漲價部長。郭智輝強調，會考量電價對民生、小店家的影響，工業電價不會高於競爭國家，會將相關資料提供給審議委員會決定，「我不是漲價部長，也不是水電部長，而是經濟部長」。（編輯：林淑媛）1140320