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台積電跌4元 台股早盤震盪下跌82點力守年線

2025/3/21 09:19（3/21 10:13 更新）
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台股21日開盤震盪，早盤下跌82.31點，力守年線22305點。（中央社檔案照片）
台股21日開盤震盪，早盤下跌82.31點，力守年線22305點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股收黑，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2%，台股今天開盤震盪，早盤最低22294.95點，下跌82.31點，力守年線22305點，台積電早盤跌4元，至981元，跌幅0.41%。

電子權值股聯發科守穩，鴻海平盤附近震盪。日月光投控、台達電、聯電早盤小跌，人工智慧伺服器概念股廣達、緯創小漲，緯穎跌逾2%。

本土證券法人指出，外資在台指期淨空單減少至3.31萬口，技術指標來看，台股指數有轉強跡象，後續多頭能否延續，唯量是問，後續關注美國總統川普對等關稅變數，不確定性仍未除。（編輯：林家嫻）1140321

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台股開盤跌14.88點
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