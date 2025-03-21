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晶睿：台灣及東南亞生產為主 泰國新廠首季量產

2025/3/21 18:55（3/21 21:48 更新）
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（中央社記者潘智義台北21日電）智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，除既有越南產線，今年第1季新增泰國產線，將占整體產能約20%，因在美設廠有難度，將先以台灣及東南亞生產為主。

晶睿通訊今天舉行線上法說會，廖禎祺說明，面對全球經濟變動，仍持續掌握人工智慧（AI）與雲端，結合算力推動雲端產品，掌握智慧城市的交通市場商機。2024年品牌、代工業務占比為4比6，盼今年能夠5比5；另外，美加市場占整體營收約6成。

廖禎祺指出，提供AI解決方案，包括有邊緣AI的安防產品、語言模型訓練，深度搜尋技術、雲端管理平台，結合地端和雲端的混合雲架構，提高事件分析準確率，降低客戶運營成本，賦能智慧城市、智慧交通、智慧工廠等垂直市場，打造永續安全環境。

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晶睿通訊統計，2024年合併營收新台幣73.3億元，全年稅後純益2.96億元，每股盈餘則為3.42元，將配發2.3元現金股利。2024年上半年訂單相對保守，第4季在品牌及代工雙事業業績成長、客戶庫存去化的情況下，單季合併營收21.73億元，季增15%，稅後純益1.72億元，創下近2年來高點。

晶睿通訊表示，持續為垂直市場導入AI安防解決方案，近期成功案例，包括協助日本百年歷史工業設備製造商野馬的工廠，加速數位轉型，透過網路攝影機觀察廠區的無人搬運車，即時掌握車輛運行過程發生的事故，助工作人員事後改善路徑規劃；與巴西馬林加市合作，將網路攝影機安裝在市區內關鍵位置，並整合人臉識別、車牌識別功能和大數據，減少犯罪活動。（編輯：楊蘭軒）1140321

#法說會
#越南
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#晶睿通訊
#廖禎祺
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