加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
首頁 / 證券

長興自結2月稅前盈餘1.03億 較去年同期由虧轉盈

2025/3/24 18:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）長興材料工業今天公告自結2月稅前盈餘新台幣1.03億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅前盈餘0.09元；累計1至2月稅前盈餘2.81億元，年減28.17%，每股稅前盈餘0.24元。

長興說明，累計1至2月營收63.44億元，較去年同期成長1.13%；去年同期因精密設備客戶驗收台數較多，墊高獲利基期，受產品組合調整的影響，累計1至2月營業利益2.07億元、稅前盈餘2.81億元，較去年同期減少。

長興表示，第1季為傳統淡季，以今年前2月營收穩定表現，預期上半年可維持營收逐季走升，後市則仍須觀察國際經濟情勢變化，暫持中性看法。

google news透過 Google News追蹤中央社

長興指出，公司持續開發高附加價值產品，維持公司產品毛利率與市場競爭力，更積極拓展海外市場，追求營運規模成長。其中，合成樹脂除了穩固中國市場之外，近期海外銷量成長動能顯著。

另外，長興表示，乾膜光阻去年基期低，可望隨印刷電路板（PCB）產業復甦；特用材料持續開出新產能，預期銷量同步提升，光固化材料整體產業成長趨勢明確，利基性產品有機矽微球也可望增量，優化特用材料產品組合，保持高毛利水準。（編輯：楊凱翔）1140324

#長興
#長興材料工業
長興
長興去年獲利年增22% 每股賺1.56元配息1.2元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：