長興自結2月稅前盈餘1.03億 較去年同期由虧轉盈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）長興材料工業今天公告自結2月稅前盈餘新台幣1.03億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅前盈餘0.09元；累計1至2月稅前盈餘2.81億元，年減28.17%，每股稅前盈餘0.24元。

長興說明，累計1至2月營收63.44億元，較去年同期成長1.13%；去年同期因精密設備客戶驗收台數較多，墊高獲利基期，受產品組合調整的影響，累計1至2月營業利益2.07億元、稅前盈餘2.81億元，較去年同期減少。

長興表示，第1季為傳統淡季，以今年前2月營收穩定表現，預期上半年可維持營收逐季走升，後市則仍須觀察國際經濟情勢變化，暫持中性看法。

透過 Google News 追蹤中央社

長興指出，公司持續開發高附加價值產品，維持公司產品毛利率與市場競爭力，更積極拓展海外市場，追求營運規模成長。其中，合成樹脂除了穩固中國市場之外，近期海外銷量成長動能顯著。

另外，長興表示，乾膜光阻去年基期低，可望隨印刷電路板（PCB）產業復甦；特用材料持續開出新產能，預期銷量同步提升，光固化材料整體產業成長趨勢明確，利基性產品有機矽微球也可望增量，優化特用材料產品組合，保持高毛利水準。（編輯：楊凱翔）1140324