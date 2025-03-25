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輝達GB300內建超級電容 日美搶攻台廠不缺席

2025/3/25 12:09（3/25 12:48 更新）
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輝達(NVIDIA)新款GB300伺服器內建超級電容，日本、美國、韓國、台灣等大廠搶攻超級電容和電源方案商機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達新款GB300伺服器內建超級電容，提升AI伺服器穩定供電。除了日本、美國大廠外，台廠包括國巨集團等，正積極布局AI伺服器超級電容；台達電、光寶科等，搶攻輝達GB300伺服器電源方案商機。

輝達在3月中旬舉辦的年度GTC技術大會上，公布最新GB300伺服器方案，預計今年下半年推出，其中在電源系統設計上，內建超級電容功能成為焦點。

業者分析，超級電容用物理方式儲存電能，具有大電流快速充放電特性，可重複使用壽命長，能量密度高，能在短期快速供電，在系統斷電瞬間提供穩定電源，能與各式電池、再生能源結合使用，多應用在儲能與節能市場。

輝達GB300伺服器電源系統內建超級電容功能，業者表示，主要是提供AI和雲端運算伺服器所需穩定供電環境，相關高功率電容模組，內建鋰離子電容（LIC），具備高功率密度和長時間維持能力，可以快速充放電。

觀察輝達AI伺服器超級電容供應鏈動態，法人指出，日本武藏精密工業旗下武藏能源（Musashi Energy Solution）的鋰離子電容器，已切入輝達GB200和GB300伺服器。

美國、日本、韓國等廠商積極布局超級電容，日商包括Rubycon、Nichicon、Chemicon等，美國廠商包括Maxwell、Eaton等，韓國廠商包括VINATech、Korchip等。

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台灣廠商也積極搶進輝達GB300伺服器電源系統和超級電容供應鏈，台達電在GTC大會上，推出人工智慧和高效能運算資料中心用機架式高功率電容模組，內建鋰離子電容，此外，台達電推出新款高密度功率電感產品。光寶科在GTC大會中也表示，與輝達展開合作，投入新款電源開發。

國巨旗下基美（KEMET）布局超級電容，國巨長期與輝達合作，透過合格供應商（AVL）關係，打進輝達伺服器供應鏈。此外，立隆電（2472）、鈺邦（6449）、永隆科技等，也積極搶攻AI伺服器電容元件供應鏈。（編輯：張均懋）1140325

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