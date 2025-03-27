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弘塑盤中跌破1000元大關 台股剩15千金

2025/3/27 10:05
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（中央社記者張建中新竹27日電）半導體設備廠弘塑股價走勢疲弱，盤中一度跌破1000元大關，台股剩15千金。

隨著CoWoS先進封裝需求出現雜音，投信籌碼鬆動，據統計，投信3月來累計賣超逾1100張，使得弘塑股價不斷破底。

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弘塑今天盤中股價一度跌破1000元大關，最低滑落至999元，創10個多月來新低。3月來股價下挫271元，跌幅達21.33%。

弘塑2024年總營收突破新台幣40億元，達40.73億元，每股純益29.07元，預計每股配發22元現金股利。弘塑2025年前2月營收7.53億元，年增26.1%。（編輯：林家嫻）1140327

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