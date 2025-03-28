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關稅陰霾未散 台股3月來重挫1450點創半年新低

2025/3/28 14:07（3/28 14:22 更新）
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台股28日終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低，成交值新台幣3144.2億元。（中央社檔案照片）
台股28日終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低，成交值新台幣3144.2億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北28日電）市場持續關注川普關稅政策影響，台股今天開低走低，終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低，成交值新台幣3144.2億元。台股本週累計下跌606.21點，3月以來重挫1450.29點。

台積電今天跳空開低，開盤達946元，創下半年多來新低，終場收在952元，下跌6元，影響大盤約48點，市值滑落至新台幣24.68兆元。

鴻海收在154元，創下10個月來新低，下跌6.5元。此外，聯發科、廣達、信驊等權值高價股均收跌，影響電子類股指數終場下挫1.55%。

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傳產股同步走跌，玻璃和營建類股下挫逾2%，塑膠、電機機械和電纜類股指數下挫逾3%。金融類股指數下挫逾1%。軍工股晟田和寶一強攻漲停，分別達到53.3元和49.9元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，清明連假即將來臨，台股下週僅3個交易日，加上有美國關稅政策變數，可能持續影響市場信心，前波低點約21000點支撐力道值得留意。（編輯：林家嫻）1140328

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