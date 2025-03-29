金管會已鬆綁32項法規與業務 亞資中心拚2年有感

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（中央社記者羅元駿台北29日電）金管會下週將出席立法院財委會的書面報告出爐。報告指出，為打造台灣成為亞洲資產管理中心、拚2年有感，金管會已完成19項法規鬆綁並開放13項業務項目，2年內目標預計完成54項，並以金融業資產管理規模增加新台幣4兆元為目標。

立法院財委會下週一將邀請金管會主委彭金隆就「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU）」 進行專題報告。

根據金管會送交財委會報告指出，力拚打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會期望達成2年有感的階段目標；在此階段的2年內，預計完成54項法規鬆綁與業務開放，並以金融業資產管理規模增加4兆元為目標。

金管會統計，截至今年2月底，金融業資產管理規模已達34兆餘元，較計畫推動前增加約2.5兆元；另外，截至今年3月，已完成19項法規鬆綁並開放13項業務項目。

報告進一步說明壯大資產管理部分，台灣的主動式ETF 及被動式多資產ETF目前分別有5家及1家業者送件申請，合計7檔基金。截至2月底止，投信投顧業管理的資產總規模達13.4兆元，較去年同期增加2.9兆元。

金管會也將公布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，預計4月開放金融機構申請，最快 7月可望正式進駐營運。

在推動普惠與永續融合部分，報告說明，已請政治大學、中山大學規劃高階資產管理國際人才專業班次，加速培育資產管理人才；另外，金管會也將在今年下半年推出「金融大回饋計畫」，初步盤點金融業現行各項回饋員工、消費者和社會大眾的措施。

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金管會也說明，將持續與財政部、中央銀行、國發會、環境部、經濟部、法務部等進行跨部門協調合作，共拚壯大台灣資產管理、打造多元投資金融商品、租稅優惠與法規調整等措施。

金管會強調，將持續與金融業緊密合作，並跨部會溝通協調，目標不僅是壯大台灣金融產業，更要提升在全球資產管理領域的競爭力。達成「留財引資」，帶動台灣金融業與整體經濟發展。（編輯：林家嫻）1140329