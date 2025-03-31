鋼市升溫 燁輝4月鍍鋅、烤漆各漲500元

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（中央社記者何秀玲台北31日電）鍍面鋼品大廠燁輝今天公布4月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品每公噸皆調漲新台幣500元，5月外銷報價每公噸調漲10至20美元。燁輝表示，亞洲主要鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，全球鋼市持續加溫，主基調仍是穩中求升，盤價因此做出調漲。

鋼鐵供需方面，燁輝表示，俄烏戰爭在美國斡旋下，和談契機浮現，戰後重建將為鋼市帶來商機；中國於今年3月初召開兩會，宣示今年GDP增長預期保持5%，同時寬鬆貨幣政策，適時降準降息，擬發行規模達1.3萬億元人民幣超長期特別國債，以強化就業與民生消費刺激政策，提振經濟同時拉動鋼需，促進鋼市活絡。

原物料行情與市場方面，燁輝指出，鋼市已進入傳統旺季，鐵礦砂價格在每噸100至105美元間遊走，中國國產煤礦價格則在146至150美元區間盤整，原料趨高有利鋼價持穩不墜。

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另外，中國官方已宣示今年將持續減少粗鋼產量，推動產業減量重組，去產能政策方向不變。美國貿易擴張法232條款，對全球鋼品齊頭式課徵25%關稅，更帶動美國熱軋出廠價突破每噸1000美元，年初迄今已上漲達35%，漲勢明確，為今年鋼市奠定利多基礎。

燁輝表示，美中兩大經濟體一同拉動全球鋼鐵市場，也激勵亞洲各主要鋼廠，一改先前保守看待後市，全球最大鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜與和發等鋼廠，最新盤價皆以平高盤開出，全球鋼市持續加溫。（編輯：楊凱翔）1140331