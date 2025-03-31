台股暴跌 證交所籲投資人回歸基本面理性評估

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（中央社記者曾仁凱台北31日電）台股連日下跌，今天再重挫906.99點，終場收在20695.90點，創史上第4大單日跌點，3月全月大跌2357.28點。證交所今天透過新聞稿信心喊話，強調國際局勢引發市場波動，籲投資人回歸基本面理性評估。

證交所今天透過新聞稿表示，美國總統川普宣稱將於4月2日公布大規模對等關稅計畫，涵蓋所有貿易夥伴，導致市場對貿易戰及經濟衰退的擔憂升溫，3月28日美國股市主要指數走跌，道瓊工業指數下跌1.69%、那斯達克指數下跌2.70%、費城半導體指數下跌2.95%；近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台股加權指數多會與全球市場連動。

證交所指出，觀察國內基本面，統計台灣全體上市公司2024年稅前淨利達新台幣4兆8932億元，較2023年成長38.33%。今年前2月營收6兆9091億元，也較2024年同期成長16.64%，我國上市公司獲利及營收穩定成長。

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另觀察今年前2月營收成長較大產業，受惠AI伺服器需求增加，電腦及週邊設備業前2月營收1兆3492億元，較去年同期成長30.34%；半導體業前2月營收9750億元，年增25.42%。加上財政部公布我國2月份出口年增31.48%，為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長態勢。

面對國際情勢造成市場波動，證交所呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。（編輯：楊凱翔）1140331