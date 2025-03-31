加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股暴跌 證交所籲投資人回歸基本面理性評估

2025/3/31 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北31日電）台股連日下跌，今天再重挫906.99點，終場收在20695.90點，創史上第4大單日跌點，3月全月大跌2357.28點。證交所今天透過新聞稿信心喊話，強調國際局勢引發市場波動，籲投資人回歸基本面理性評估。

證交所今天透過新聞稿表示，美國總統川普宣稱將於4月2日公布大規模對等關稅計畫，涵蓋所有貿易夥伴，導致市場對貿易戰及經濟衰退的擔憂升溫，3月28日美國股市主要指數走跌，道瓊工業指數下跌1.69%、那斯達克指數下跌2.70%、費城半導體指數下跌2.95%；近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台股加權指數多會與全球市場連動。

證交所指出，觀察國內基本面，統計台灣全體上市公司2024年稅前淨利達新台幣4兆8932億元，較2023年成長38.33%。今年前2月營收6兆9091億元，也較2024年同期成長16.64%，我國上市公司獲利及營收穩定成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另觀察今年前2月營收成長較大產業，受惠AI伺服器需求增加，電腦及週邊設備業前2月營收1兆3492億元，較去年同期成長30.34%；半導體業前2月營收9750億元，年增25.42%。加上財政部公布我國2月份出口年增31.48%，為連續16個月正成長，顯示國內景氣維持成長態勢。

面對國際情勢造成市場波動，證交所呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。（編輯：楊凱翔）1140331

#道瓊工業指數
#台股
#財政部
#證交所
#那斯達克指數
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股崩跌906點 高價股慘綠降至12千金
59
更多編輯台推薦新聞：