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顏炳立：今年房市量縮價緩修正 蛋黃區下修5%內

2025/4/1 13:32（4/1 13:46 更新）
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戴德梁行董事總經理顏炳立1日表示，2025年房市將呈「量縮、價緩修正」格局，處夢遊狀態，沒激情。中央社記者何秀玲攝 114年4月1日
戴德梁行董事總經理顏炳立1日表示，2025年房市將呈「量縮、價緩修正」格局，處夢遊狀態，沒激情。中央社記者何秀玲攝 114年4月1日
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（中央社記者何秀玲台北1日電）戴德梁行董事總經理顏炳立認為，今年房市將呈「量縮、價緩修正」格局，處夢遊狀態，沒激情；估第2季成屋市場房價不會跌破2年前成交價，因賣家壓力還不到，除非房價跌破原持有成本；他估蛋黃區約修正3%至5%，蛋白區約修正10%。

戴德梁行今天舉辦第2季房地產展望預測記者會。顏炳立表示，去年量放大、價上去，房市買氣旺，市場買氣主要來自銀行資金和政策利息補貼，不是真買氣，是投資客炒作，目的是賺錢，而不是製造成交量，「去年買氣已經結束了。」

他表示，去年9月央行祭出第7波房市信用管制後，今年初買氣斷量縮，房價漲不動，只是讓房價下來機會也不大，除非台灣經濟不佳，讓賣家跌破原先的持有成本；而不合理的單價、總價、產品和地點，還是等不到自用型買家青睞。

他認為，今年第2季預估是「量縮價緩修」，因限貸斷了投資和投機買氣，買方借不到錢就會縮手，賣方也惜售，成交量會大幅萎縮。

戴德梁行今天也發表今年開年至今的土地交易市場動態，第1季土地交易量新台幣561億元，維持在近5年的單季均量，並超越10年單季均量。

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戴德梁行最新統計指出，儘管央行在2020年起陸續祭出7波選擇性信用管制，至今未見鬆綁跡象，政策效應持續反映在今年第1季的房地產市場；無論是住宅買賣轉移棟數、房仲交易量、銀行抵押貸款、新青安貸款申請與撥款等多項指標，皆明顯呈現下滑趨勢。

與住宅市場低迷形成對比，土地交易市場相對熱絡。戴德梁行統計，今年第1季全台土地交易量達近3年來單季第3高，十大交易金額即占全季總額近2/3，前5大交易案全數突破30億元門檻，顯示建商在今年購地策略更注重土地規模，且高總價並未壓抑交易單價。（編輯：張均懋）1140401

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