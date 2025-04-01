加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪
首頁 / 產經

科學園區通過3件投資案 總額逾11億元

2025/4/1 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北1日電）國科會科學園區審議會第23次會議今天召開，會中通過3件投資案，其中2件不公開，投資總額計新台幣11.031億元；此外，尚有6件增資案，合計增資8.345億元。

國科會指出，這次通過的投資案中，僅有1案公開，信天翁生物製造股份有限公司投資3億元，進駐南部科學園區的嘉義園區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國科會表示，信天翁生物製造股份有限公司為博訊生技所衍生的新創企業，公司將導入博訊生技獨家3A-GTP（Auto & AI & AR）智能自動化設備與製程，實現大規模生產，確保細胞與外泌體產品的高品質與一致性，將滿足生技與醫療產業對高效能生物製劑的需求。

國科會指出，信天翁生物製造股份有限公司未來進駐南科嘉義園區後，將以CDMO（委託研究開發暨製造服務）細胞製備代工為核心，推動產業邁向3A-GTP全智能自動化新時代，建置全球領先的智能自動化細胞製備產線，實現高效量產與卓越品質的目標，並強化台灣在細胞與外泌體市場的全球競爭力。（編輯：楊凱翔）1140401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：