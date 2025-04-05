鴻海3月、首季營收寫同期新高 AI動能強勁

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（中央社記者吳家豪台北5日電）受惠於人工智慧（AI）產品拉貨動能強勁，鴻海今天公布3月自結合併營收約新台幣5521億元，月增0.13%，年增23.37%，創歷年同期新高；第1季合併營收1兆6422億元，季減22.98%，年增24.2%，為歷年同期最高。

不過，美國總統川普（Donald Trump）宣布對各國實施對等關稅，全面性影響電子產品的主要生產基地，蘋果（Apple）供應鏈設廠主要國家中國稅率為34%，加上川普日前已先加徵20%，累計達54%。

法人估算，鴻海集團在中國產能比重約7成多、海外產能占比約2成多，預期到2026年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。

鴻海說明，第2季雲端網路產品將保持成長趨勢，但仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化的影響。

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鴻海指出，與2月相比，3月受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁、主要業務相關零組件出貨增加，以及電腦終端產品新品上市拉貨動能較大；消費智能產品因2月客戶新品上市拉貨動能較大、基期較高，本類別與2月相比呈現衰退。

與去年同期相比，鴻海表示，電腦終端產品、雲端網路產品、元件及其他產品強勁成長，消費智能產品則略為衰退。（編輯：林興盟）1140405