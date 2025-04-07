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聯發科推新處理器 Chromebook注入邊緣AI能力

2025/4/7 10:28
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（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科今天宣布，推出新處理器Kompanio Ultra，將為Chromebook Plus帶來邊緣AI能力，搭載Kompanio Ultra的Chromebook預計於未來幾個月內上市。

聯發科今天發布新聞稿，客戶運算事業部總經理Adam King表示，Kompanio Ultra充分展現聯發科致力於突破行動運算效能與效率的承諾。聯發科與Google合作，確保最新的Chromebook Plus享有新一代邊緣AI能力，以及沉浸式多媒體功能。

聯發科指出，Kompanio Ultra是以3奈米製程打造，採用全大核中央處理器（CPU）架構，包含最高頻率達3.62GHz的Arm Cortex-X925處理器，不論是處理影片剪輯、內容創作或是高解析度的電玩等重載應用程式，Kompanio Ultra都能透過多任務處理能力，確保使用者擁有流暢、無延遲的體驗。

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聯發科表示，Kompanio Ultr以50 TOPS的AI處理效能，於裝置端實現生成式AI體驗。內建聯發科第8代NPU（神經網路處理器），在裝置端離線提供快速、安全、高效率的AI運算處理能力，讓使用者能享有即時的任務自動化、個人化的運算及流暢的AI強化流程等功能。

Kompanio Ultra還支援多螢幕顯示，可外接2個4K螢幕，提供流暢的多任務處理與娛樂體驗；其Hi-Fi音訊處理技術，能確保通話音質清晰、沉浸式音效。為達成超高速、低延遲的連線品質，Kompanio Ultra支援Wi-Fi 7。（編輯：潘羿菁）1140407

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