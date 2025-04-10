聯發科3月營收攀至30個月高 首季創下同期新高

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（中央社記者張建中新竹10日電）IC設計廠聯發科自結3月營收新台幣559.96億元，月增21.28%，年增10.93%，為30個月來新高水準。第1季累計營收1533.12億元，創下歷年同期新高。

聯發科第1季營收1533.12億元，季增11.06%，也較去年同期增加14.88%，並超越1408億元至1518億元的營運目標。

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除中國補貼政策刺激智慧手機需求，客戶因應全球關稅不確定性，對電視、平板電腦、無線網路和Chromebook筆記型電腦等產品拉貨需求熱絡，是聯發科第1季營運表現優於季節性水準的主要動力。

聯發科先前預期，2025年全球智慧手機出貨量成長幅度將與2024年相當，5G滲透率將自65%提升到67%至69%。WiFi 7將加速導入客戶寬頻、筆記型電腦和路由器等產品中，2025年WiFi 7產品營收可望成長超過1倍。（編輯：楊凱翔）1140410