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聯發科發表天璣9400+ 首批採用智慧手機4月上市

2025/4/10 20:29（4/10 21:26 更新）
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聯發科10日發表5G旗艦晶片天璣9400+，提供生成式AI與代理型AI能力，首批採用天璣9400+的智慧手機預計4月上市。（聯發科提供）中央社記者張建中傳真 114年4月10日
聯發科10日發表5G旗艦晶片天璣9400+，提供生成式AI與代理型AI能力，首批採用天璣9400+的智慧手機預計4月上市。（聯發科提供）中央社記者張建中傳真 114年4月10日
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（中央社記者張建中新竹10日電）聯發科今天發表5G旗艦晶片天璣9400+，提供生成式AI與代理型AI能力，首批採用天璣9400+的智慧手機預計4月上市。

聯發科發布相聞稿指出，天璣9400+採用全大核中央處理器（CPU）設計架構，包含1個最高頻率可達3.73GHz的Arm Cortex-X925處理器，以及3個Cortex-X4、4個Cortex-A720核心。

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聯發科資深副總經理徐敬全表示，天璣9400+晶片透過進一步提升整體效能，讓行動裝置能高效處理各類任務，提供使用者各類在裝置端的創新、個性化AI體驗。

聯發科指出，天璣9400+在手機對手機的藍牙連線距離可達10公里，為天璣9400的6.6倍，並支援Wi-Fi 7三頻多鏈路運作（MLO）、五路資料串流。（編輯：張良知）1140410

#徐敬全
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