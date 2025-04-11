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聯發科攜手阿里雲和微軟 發展代理型AI

2025/4/11 19:18
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（中央社記者張建中新竹11日電）聯發科宣布，攜手阿里雲的通義千問、傳音、面壁智能、摩托羅拉、OPPO、榮耀、vivo、微軟、小米等合作，共同驅動代理型人工智慧（Agentic AI）技術與應用的創新和發展。

聯發科今天在中國大陸深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），同時進行線上直播，活動聚焦AI技術和產業變革趨勢，探討Agentic AI應用體驗和技術發展新商機，並分享天璣開發工具集與升級的天璣AI開發套件2.0。

聯發科技總經理暨營運長陳冠州表示，AI產業全面崛起並催生全新形態的AI體驗；下一波AI浪潮將從Agentic AI延伸而來。聯發科每年透過20億台邊緣裝置，將Agentic AI從技術概念轉化為全民觸手可及的AI體驗，實現從傳統AI到生成式AI與Agentic AI的跳躍式升級。

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聯發科指出，為加速產業生態融合與技術共創，聯發科攜手阿里雲「通義千問」（Qwen）聊天機器人、傳音、面壁智能、摩托羅拉、OPPO、榮耀、vivo、微軟、小米等合作，並邀請Agentic AI應用、大型語言模型和手機等技術專家，分享天璣AI開發套件在裝置端的AI部署應用與其創造的商業價值。

聯發科並發布開發者工具集，包含Neuron Studio與Dimensity Profiler，同時提供整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具，讓開發者享有全程智慧且高效的完整開發體驗。（編輯：楊凱翔）1140411

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