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美印第安納州參院通過決議 支持台灣總合外交國際參與

2025/4/23 05:59
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（中央社記者廖漢原紐約22日專電）美國印第安納州參議院21日無異議通過決議文，肯定台灣推動總合、價值及同盟外交，並支持台灣參與國際。

繼愛荷華州兩院及印第安納州州眾議院陸續通過友台決議，印州參議院21日再以無異議方式通過第69號決議案，重申堅定支持台灣關係法、台美貿易談判及台灣與印州姊妹夥伴關係。

決議文指出，台灣與和印州共享自由、民主、人權、法治、和平與繁榮等共同價值。美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第8大貿易夥伴，台灣貿易投資為美國創造超過36萬個工作機會。

2024年12月「美台21世紀貿易倡議」第一批協議生效，2023年台灣自美國進口近37億美元（約新台幣1205億元）農產品，是美國第7大農產品市場。

1979年11月印州成為台灣首個姐妹州，雙方保持貿易、教育、文化及旅遊交流。2022年印州時任州長侯康安（Eric Holcomb）訪台，與經濟部簽署台印州經貿合作備忘錄，見證緯創、陽明交通大學及成功大學與普渡大學（Purdue University）簽署合作備忘錄。

2023年聯發科在印州設立研發中心，2024年印州經發廳在台設立辦事處，2023年台灣是印州在亞洲第6大出口市場，印州對台出口2億5400萬美元貨品，台灣在印州投資約1400萬美元，雙邊貿易及投資支持印州共3355個優質工作機會。

為加強雙邊經貿關係，印州參議院重申支持台灣關係法，並鼓勵印州企業以「台灣」為稱呼。印州參議院支持台美進行雙邊貿易談判，助雙方深化經貿夥伴關係。

印州參議院理解台灣積極推動總合外交、價值外交及同盟外交，有能力及意願履行國際責任，與世界合作因應人道及醫療援助挑戰。印州參議院重申支持台灣有意義參與涉及台灣民眾健康、安全及福祉的國際組織。

決議文由州參議院友台連線共同主席古德（Greg Goode）提出，在副州長貝克威斯（Micah Beckwith）主持下無異議通過。

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駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台美及印第安納州理念相近，支持民主、自由、人權，在經貿科技等方面互補互惠，是共同維護全球及區域安全穩定及繁榮的夥伴。

繼印州眾議院月初通過友台決議案後，州參議院接續力挺台灣，並感謝印州兩院兩黨友人堅定支持，台灣與美國中西部關係可望更上層樓。（編輯：洪啓原）1140423

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