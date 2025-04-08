加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
首頁 / 產經
川普關稅戰
全球衝擊
新聞專題
全球衝擊3/67
首頁 / 產經

美推對等關稅 研調：AI伺服器出貨年增率下修至24.5%

2025/4/8 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）美國推出對等關稅政策，研調機構集邦科技今天表示，政經環境不穩定下可能使原廠委託製造（OEM）或雲端服務供應商（CSP）趨於保守，延緩實際購置伺服器進度，將2025年人工智慧（AI）伺服器出貨預估年增率微幅下修至24.5%。

美國推出對等關稅政策，並提出銷美產品中如果美國原產成分（US content）占進口貨品報關價值20%以上，美國自製的部分可以豁免關稅，集邦科技表示，相關規定有機會為AI伺服器抵銷部分關稅衝擊。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，集邦指出，墨西哥不在此次加徵關稅之列，業者仍可透過墨西哥再出貨給美系客戶，在美墨加協定（USMCA）下獲得課稅豁免。

集邦預期，雖然2025年AI伺服器出貨預估年增率自28.3%微幅下修至24.5%，但若後續各國關稅報復引發更大規模的貿易壁壘，造成全球性通膨或消費力衰退，雲端服務供應商、OEM廠等終端客戶恐更進一步放緩布建AI伺服器設施，情勢往悲觀情境發展，出貨年增率將縮減為18%左右。（編輯：楊蘭軒）1140408

#美國
#集邦科技
#AI伺服器
#人工智慧
#對等關稅
全球衝擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
越南與美國磋商關稅 台商：降至15%以下才有轉機
66
更多編輯台推薦新聞：