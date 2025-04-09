美國關稅衝擊 盧秀燕籲1年內不抽銀根穩企業信心

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）美國關稅風暴來襲，台中市長盧秀燕今天呼籲，全民應支持總統賴清德、行政院長卓榮泰，她也傳達產業面臨資金周轉等困境，呼籲政府應公開喊話，1年內不抽銀根，穩定企業信心。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員林德宇肯定盧秀燕，在關稅議題挺身支持中央政府，對共赴國難展現高度與氣度。國民黨籍市議員陳成添提到，盧秀燕希望全國團結、不分彼此，非常有道理。

盧秀燕說這是她從政30年的態度。更舉例，賴總統就職典禮，她率先表態要參加，雖然選舉過程激烈，但當選就是元首，不分政黨都應參加並獻上祝福，這也是對民主制度對選舉結果的尊重。

美國關稅風暴來襲，盧秀燕引用日相石破茂的國難說，並表示肯定與認同。她說，賴總統、卓榮泰此時非常辛苦、面對壓力，各方急著要他們趕快端出方案，希望談判能夠成功。當政策提出，產業界批評杯水車薪、於事無補。

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盧秀燕表示，這時候對賴總統、行政院還是應該支持，或許這不是最好的解決方案，也未必畫對重點，但也不無小補。她呼籲立法院趕快開會通過880億元補助方案。

盧秀燕提到，談判需要時間，快則3個月、慢則1年，結果未必如人意，但產業面臨資金周轉問題，該怎樣不解散公司、留住勞工，這也是產業最大心聲。她呼籲，不能表面給880億，背後卻抽銀根，應公開信心喊話「1年內不抽銀根」，企業界信心會穩定下來。（編輯：李亨山）1140409