外資連2賣提款356億元 續砍台積電、鴻海

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（中央社記者何秀玲台北9日電）美國正式實施對等關稅，也是國安基金宣布護盤後首日，台股收17391.76點，下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點。三大法人合計賣超新台幣469.41億元，其中外資及陸資賣超356.41億元，砍國泰永續高股息約3.8萬張最多，賣超台積電和鴻海第4名、5名。

權王台積電今天收盤跌破800元關卡，下跌31元，收在785元；鴻海已連續3天跌停，下跌12.5元，以112.5元作收。

籌碼面來看，根據證交所更新數據，三大法人合計賣超台股469.41億元；其中，自營商賣超103.19億元、投信賣超9.81億元、外資及陸資賣超356.41億元，為連2賣。

觀察外資賣超前5名個股，第一名為國泰永續高股息（00878）約3.8萬張，第二名為中鋼3.7萬張；其餘分別為元大金約3.4萬張、台積電約3.3萬張、鴻海約2.8萬張。

外資買超前5名個股，第一名為群益優選非投等債（00953B）約7.8萬張，第二名為復華台灣科技優息（00929）約4.5萬張；其餘分別為如興約3.9萬張、新光金約1.9萬張、凱基美國非投等債（00945B）約1.6萬張。

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萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問時表示，今天雖然國安基金進場護盤，但因美中貿易戰升級，造成台股今天繼續下跌，抵銷護盤效果。以過去歷史經驗來說，護盤對於短線信心有提振效果，護盤不一定是在最低點，還是要看美國關稅政策後續發展。

他表示，過去國安基金8次護盤，台股都是在宣布後一週內上漲，平均幅度超過5%以上，這次就看後續美國關稅政策如何執行，雖然美國對等關稅正式上路，如果之後有協商機會，讓其他國家陸續獲得關稅減免，股市可能有機會出現反彈。（編輯：楊蘭軒）1140409