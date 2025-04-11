國研院與法研究機構簽MOU 聚焦半導體生醫等交流

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（中央社記者張璦台北11日電）國科會轄下的國家實驗研究院今天宣布，與法國原子能暨替代能源總署（CEA）轄下的電子暨資訊技術研究室（CEA-Leti），於台灣時間4月10日簽訂合作備忘錄（MOU），未來將聚焦半導體、生醫、光學技術等領域，以雙邊工作坊深化技術交流。

同時，國研院指出，法國國家健康與醫學研究院（Inserm）則與國研院於4月7日在巴黎辦理「台法雙邊器官晶片科學論壇」，期能結合法國在基礎醫學實驗與台灣在半導體、儀器技術的專長，建立實質的合作研究計畫，並將台灣的生物晶片技術推展至歐洲。

國研院說明，法國電子暨資訊技術研究室是法國最重要的電子資訊研究單位，專精於微電子和奈米技術應用。國研院與法國電子暨資訊技術研究室未來將在半導體、生醫、光學技術等領域共同舉辦工作坊或研討會，並進行人才交流互訪，期能促進雙方實質技術交流與研究合作。

國研院指出，法國國家健康與醫學研究院則是法國首屈一指的生醫研究單位，此次與國研院邀集台法雙方各12個具藥物開發應用潛力、且已完成概念性驗證或雛型品開發的研究團隊，共同辦理「台法雙邊器官晶片科學論壇」，就生物材料（Biomaterial）、感測器與影像（Sensor and Imaging）及多功能器官晶片（Multicomponent & Multifunctional OoC）三大主題交流討論，期望透過成果媒合，促成合作研究的機會，加成雙方研發優勢。

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國研院表示，器官晶片是國科會與法國高等教育暨研究部於2024年台法科學研究會議中列出的合作項目之一，是全球最受矚目的活體動物替代方法，結合了3D立體細胞培養、微流道、生醫感測器及人工智慧等技術，在實驗室重建器官內部的結構與環境。

此外，國研院指出，論壇結束後，國研院院長蔡宏營並率隊參訪法國巴黎－薩克雷大學（UPSaclay）及法國國家科學研究院（CNRS），期能建立台法雙方更緊密、更全面的合作關係，藉由實習生交流、大型研究設施共享、合作執行研究計畫等，提升台法雙方在生醫、高速計算、儀器科技領域的科技研發量能。（編輯：楊凱翔）1140411