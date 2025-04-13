農業部東港座談 鬼頭刀業者盼補助倉儲助獲國際認證

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）因應鬼頭刀面臨美國對等關稅，農業部今天在屏東東港與捕撈業者座談，提出金融支持、國內外行銷擴展、提升產業競力3大支持面向；業者表示，盼補助倉儲、協助取得國際認證。

農業部今天在東港區漁會與近海及遠洋漁業業者座談，農業部長陳駿季、農業部政務次長黃昭欽、漁業署長王茂城、屏東縣政府農業處長鄭永裕、國民黨立委蘇清泉，以及民進黨立委鍾佳濱、徐富癸等人出席。

陳駿季接受媒體聯訪表示，農業部支持方案聚焦3面向，一是金融支持，解決漁民訂單受影響衍生資金壓力；二是國內外行銷擴展，特別是多元市場開拓；三是提升產業競爭力，包含漁船冷凍倉庫設施提升，並輔導鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）船隊、遠洋漁船取得MSC認證，讓產品在市場上有更好區別。

針對漁民訂單延後問題，陳駿季表示，希望漁船如期進港，後續將協助找到冷凍倉儲地點。

台灣鮪延繩釣協會執行理事孔坤桐表示，船長第一時間在海上得知，各國因應關稅停止訂單，貿易商恐無法收貨，連日來已有數百艘漁船回報，擔心返港後無法卸貨、賣不出去，無法再出海作業，造成整體漁業停擺。

孔坤桐表示，協會提出2大訴求，一是提供通路商倉儲補助，確保即便短期外銷受阻，魚貨仍能照常交貨，維持產業運作不中斷；二是記取教訓、作長程規劃，輔導業者取得歐盟、MSC等國際認證，讓台灣漁業具備更高市場適應力，未來面對突發事件時能更加穩健。

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東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，東港地區鬼頭刀多為遠洋漁船捕獲，上岸即為冷凍狀態，受影響程度不若台東；不過漁民仍擔心，對等關稅實施可能導致鬼頭刀魚價下跌，貿易商與加工業者也可能將新增成本轉嫁至漁民。

依漁業署資料，民國110至112年台灣鬼頭刀平均產量為3371公噸，產值新台幣3億3410萬元。近3年平均出口為1887公噸，其中輸美量為1324公噸，占出口量7成以上，並以冷凍魚片為主；主要漁獲縣市台東占36%、屏東22%。（編輯：陳仁華）1140413