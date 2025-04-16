談美關稅影響 卓伯源：台灣應避免技術產業人才外流

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（中央社記者何秀玲台北16日電）針對美國關稅政策，前彰化縣長、台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長卓伯源今天指出，美國總統川普是商人，很具彈性，台灣得以「實力原則」去對抗他，將技術、產業、人才和產值留在台灣，避免繼續外流。

卓伯源今天舉辦民生、政治重大事項宣告記者會，會後他向中央社記者談到關稅對台灣影響。卓伯源表示，川普政策每天都在變，「他是很有彈性的」，就像最新消息指出，川普可能在汽車方面又要免關稅，可看出他會不斷做出調整；台灣面對川普，應秉持「實力原則」對抗，如果台灣完全沒有底線，全數配合，只會被美國踩在腳下。

他指出，台灣企業現在面對雙重打擊，一個是地緣政治，一個是現在面對的美國關稅。

地緣政治方面，卓伯源表示，如果連中國大陸都對台灣出手，只要用經濟封鎖方式，台灣可能就完了，將可能面臨大家都不來投資，甚至連訂單都不給。

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卓伯源說，他認識一個供應特斯拉的台灣螺絲供應商，特斯拉要求此供應商到墨西哥設廠，理由是萬一台灣被圍了，零件出不來怎麼辦，「你總是要找第二產地，這是台灣產業目前困境。」

他表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前到白宮見川普，川普對澤倫斯基說，烏克蘭手上已沒牌可打了。卓伯源呼籲，應該將技術、產業、人才、產值都留在台灣，如果持續外移，「台灣手上也將沒牌」，應增加台灣的籌碼和實力，避免產業繼續外流，不能將全部東西奉獻給別人，否則將面臨年輕人找不到工作，勞工大量失業的窘境。（編輯：林家嫻）1140416