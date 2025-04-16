前董事長被空涉掏空 康和證券提4點聲明

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（中央社記者何秀玲台北16日電）康和證券鄭姓前董事長等人，被控涉嫌製作不實顧問契約，20年來掏空公司逾億元。康和證券發出聲明強調，顧問聘任已建立完備的程序，此調查案件不影響公司財務與業務運作。

康和證券今天發表4點聲明。針對檢調單位搜索調查10餘年前顧問聘任事務一案，康和證券表示，目前對顧問的聘任訂有顧問聘任辦法，並施行多年，此辦法明確規範顧問聘任程序，包括聘任評估、續任評估考核等，均依顧問聘任辦法辦理。

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第二，此等程序由總經理及業務單位主管評估，經董事長核可後送董事會議決，康和證券對顧問聘任已建立完備的程序，並杜絕不當的顧問聘任。

第三，顧問除了平日對公司協助建言之外，公司定期召開顧問會議，由顧問發表對公司的財務、業務、管理等具體建議及提供可行的協助；第四，此調查案件不影響康和證券財務、業務的正常運作。（編輯：張良知）1140416