台積電法說會下午登場 盤中跌13元市值失守22兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹17日電）台積電下午將召開線上法人說明會，股價走勢疲弱，達842元，下跌13元，市值跌破新台幣22兆元關卡，滑落至21.83兆元，影響大盤逾100點。

美國關稅不確定性持續干擾全球經濟前景和金融市場，美國政府還針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等AI晶片，發布新的出口許可要求，使得輝達和超微面臨鉅額費用，並將連帶對供應鏈造成不利影響。

透過 Google News 追蹤中央社

美國暫時豁免一系列電子產品對等關稅，引發產業鏈備貨潮，市場預期，客戶急單需求可望驅動台積電第2季業績較第1季成長。不過，市場關注美國關稅未來是否造成終端需求趨緩。

此外，人工智慧（AI）市場需求狀況，與英特爾（Intel）合資的傳言回應，以及全球布局和對毛利率影響，都是台積電法說會關注重點。（編輯：張均懋）1140417