資策會調查：直播電商平台前3名 蝦皮、FB與momo

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（中央社記者蘇思云台北17日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布2025年「直播電商消費者調查」，73%有網購經驗的網友曾看過直播電商平台，觀看前5名直播平台依序為蝦皮直播（62%）、Facebook直播（36%）、momo直播（26%）、YouTube直播（22%）與LINE直播（21%）。

資策會MIC今天發布調查，資策會MIC產業分析師杜芸諮分析，消費者偏好的直播平台多集中在電商與社群2大類型，電商類偏向與銷售能力佳、具行銷技巧的直播主合作，社群類的直播平台更偏向與風格有趣、擅長社群經營的直播主合作，加上直播主本身的影響力，這些都是品牌業者選擇平台類型行銷時，需考量的關鍵因素。

調查消費者偏好的觀看直播與下單行為，調查顯示，觀看時長以5到10分鐘比例最高（32%）、其次為5分鐘內（27%）；關於偏好的觀看時段，約5成偏好在晚間8到10時觀看，其次為晚上10到12時（28%）。進一步聚焦觀看且有下單行為的消費者，可發現最多數為觀看11到30分鐘（38%）時下單，觀看5到10分鐘內下單的比例居次（27%）。

杜芸諮表示，消費者的注意力相當有限，建議業者每次直播時間可控制在10分鐘內，或以10分鐘作為直播的區間單位，較能提升消費者的觀看吸引力，為業者帶來更佳的直播效益。

進一步調查消費者偏好在直播電商平台下單的前5名產品類型，資策會MIC表示，依序為內外衣著、美妝保養用品、飾品配件、保健醫療，以及個人清潔。

杜芸諮分析，前3名類型產品皆有利於直播主以試穿、試用方式，為消費者帶來更佳的視覺展示效果，直播電商平台相較傳統電商平台，在視覺展示與互動性上更具優勢。

此外，杜芸諮指出，直播電商技術日漸成熟，未來直播電商平台業者可進一步結合AI，讓直播電商平台在行銷手法、產品銷售上展現更多創新與差異化。

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她舉例，不同性別、年齡層與地區的消費者偏好直播下單的產品類型不一，業者可思考結合AI客製與推薦不同用戶觀看潛在的直播影片，甚至針對用戶的消費輪廓、過往的消費紀錄等資料，運用AI即時擷取直播的精華優惠片段，推播給關注優惠的消費者，提升消費者下單意願。

調查時間為2024年11月中旬到12月上旬，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：張均懋）1140417