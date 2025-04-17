經部公布113年車輛油耗指南 本田小客車節能稱冠

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（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部113年「車輛油耗指南」出爐，非電動車輛節能車款排名以本田FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D車款表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。為進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，113年指南也收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊。

根據113年「車輛油耗指南」，非電動車輛節能車款排名方面，小客車類前3名分別為本田 FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D、LEXUS LBX HYBRID 1490c.c. CVT 5D及TOYOTA CAMRY HYBRID 2487c.c. CVT 4D，以上皆是油電複合動力小客車。

其中，以本田公司生產的FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。

商用車類前3名則分別為TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D、TUCSON NX4H-A 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車及CITROEN BERLINGO VAN（XL） 1499c.c. A8 5D柴油車。

其中，能效表現以三陽公司生產的TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車居冠，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

機車方面，依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試後，前3名皆是HONDA品牌SUPER CUB車系車款，以榮立重型機車有限公司進口的HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛95.9公里。

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能源署表示，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能的車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也不可忽視。例如減輕車輛載重、加減速保持平穩、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。

能源署補充，113年「車輛油耗指南」所公布的能源效率測試值，是在實驗室標準條件下測得，實際使用情境可能因天候、路況、塞車狀況、空調使用及駕駛習慣等因素影響，每公升汽（柴）油或每度電實際可行駛公里數，可能低於指南所示能源效率測試值，請民眾參酌使用。（編輯：楊凱翔）1140417