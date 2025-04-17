加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藍源火箭上不只凱蒂佩芮 越裔女性亞曼達走過性侵創傷圓太空夢
首頁 / 產經

經部公布113年車輛油耗指南 本田小客車節能稱冠

2025/4/17 21:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）經濟部113年「車輛油耗指南」出爐，非電動車輛節能車款排名以本田FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D車款表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。為進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，113年指南也收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊。

根據113年「車輛油耗指南」，非電動車輛節能車款排名方面，小客車類前3名分別為本田 FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D、LEXUS LBX HYBRID 1490c.c. CVT 5D及TOYOTA CAMRY HYBRID 2487c.c. CVT 4D，以上皆是油電複合動力小客車。

其中，以本田公司生產的FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。

商用車類前3名則分別為TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D、TUCSON NX4H-A 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車及CITROEN BERLINGO VAN（XL） 1499c.c. A8 5D柴油車。

其中，能效表現以三陽公司生產的TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車居冠，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

機車方面，依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試後，前3名皆是HONDA品牌SUPER CUB車系車款，以榮立重型機車有限公司進口的HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛95.9公里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

能源署表示，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能的車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也不可忽視。例如減輕車輛載重、加減速保持平穩、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。

能源署補充，113年「車輛油耗指南」所公布的能源效率測試值，是在實驗室標準條件下測得，實際使用情境可能因天候、路況、塞車狀況、空調使用及駕駛習慣等因素影響，每公升汽（柴）油或每度電實際可行駛公里數，可能低於指南所示能源效率測試值，請民眾參酌使用。（編輯：楊凱翔）1140417

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：