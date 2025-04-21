基金資訊觀測站升級 集保：看得懂查得到用得上

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（中央社記者潘智義台北21日電）集保結算所今天表示，長期打造資訊公開透明、使用者友善的基金資訊平台，集保「基金資訊觀測站」自建置以來，已成民眾查詢基金資訊首選，今天再次升級，以「看得懂、查得到、用得上」為目標，提供更直覺、便利的查詢體驗。

集保結算所總經理陳德鄉表示，有鑒於資訊公開透明與查詢便利性，對於投資人及整體基金市場具有關鍵性的影響。這次「基金資訊觀測站」再升級，特別聚焦在資訊整合、功能強化與介面優化的面向。

陳德鄉說明，基金資訊觀測站整合原有3大平台「境內基金資訊公告平台」、「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」，統一網站入口與資料架構，並簡化頁籤分類，讓資訊查詢更聚焦、清楚且有效率。

其次，集保針對跨平台基金比較，打造更聰明的選擇工具，新推出「基金比較」功能，打破以往境內、境外、期信系列基金分開搜尋的限制，提供跨系列搜尋及基金比較功能，並以表格及圖像呈現多基金的淨值漲跌幅、配息頻率、風險等級及評等、費用結構等資料，輕鬆瀏覽全市場基金跨構面的比較資訊。

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另外，基金資訊觀測站全新推出「基金報告書」，彙整原先分散的多項基金資訊，以視覺化方式呈現淨值、評級、風險等級與歷年報酬與費用資訊，另採頁籤式設計提供銷售、配息與公告資訊、基金文件等內容，讓使用者在操作上更直覺，查詢上更完整。

最後，基金資訊觀測站全面調整網站風格與資訊架構，包括提升基金搜尋功能、公告區查詢條件更彈性，同時導入按鈕式選單，協助投資人快速靈活組合查詢條件，提升使用效率與便利性，讓資訊查詢更輕鬆省時。（編輯：林興盟）1140421