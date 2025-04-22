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TECH WORLD館推共好理念 黃志芳：願與夥伴合作技術

2025/4/22 15:31（4/22 16:01 更新）
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玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館22日正式開館，榮譽會長黃志芳表示，TECH WORLD館主軸聚焦共好理念，將與世界一起前進，不僅與世界分享自然風景，更願意和夥伴合作科技技術。中央社記者楊明珠攝 114年4月22日
玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館22日正式開館，榮譽會長黃志芳表示，TECH WORLD館主軸聚焦共好理念，將與世界一起前進，不僅與世界分享自然風景，更願意和夥伴合作科技技術。中央社記者楊明珠攝 114年4月22日
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（中央社記者劉千綾大阪22日電）玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館今天正式開館，榮譽會長黃志芳表示，TECH WORLD館透過3大劇場展示最新技術和共好理念，不僅與世界分享自然美景，更願意和夥伴合作科技，「相信只有人類共好，世界才會更好」。

2025年大阪世界博覽會主打「設計未來社會，共享美好生活」，緊扣守護生命、賦予生命力量和連結生命等3個子主題，預計超過160個國家和25個國際組織參展。

玉山數位科技株式會社策劃展出的TECH WORLD館今天舉行開館典禮，駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明，以及13位世博展館代表出席，現場邀請雲門舞集演出，台日各界人士共襄盛舉。

黃志芳致詞表示，世博每5年舉辦一次，替人類社會的問題提出解決方案，今年配合大會主題「設計充滿生命光輝的未來社會」，TECH WORLD館主題為連結世界、共創未來美好生活，同時透過生命、自然和未來3大劇場展演最新技術，闡述人與人共好、自然和人類共好，人和社會共好等理念。

黃志芳表示，世博大會4月13日開展至今，TECH WORLD館獲得熱情迴響，世博為人類提供解決方案，更是展現夢想、溝通交流的大舞台，就像世博會場的木造巨大圓環「大屋根」所展現的精神，世界都在同一個屋簷下，各個民族和社會需要更多溝通和交流。

黃志芳強調，TECH WORLD館主軸聚焦共好理念，也傳達同樣精神，TECH WORLD館將與世界一起前進，不僅與世界分享自然風景，更願意和夥伴合作科技技術，「相信只有人類共好，世界才會更好」。

台灣TECH WORLD館採用環保金屬材質，蜿蜒的山稜摺線結構與日照光影呼應，白天不僅可反射陽光，館內參觀也能體驗光影變化的美麗；到了夜晚，從館內透出的柔和光芒與星空交相輝映，宛如一座寶山。

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與會嘉賓隨後在TECH WORLD館前面進行剪綵儀式，並共同舉出「心之山」手勢，象徵TECH WORLD館建築外觀。

玉山數位科技株式會社表示，今天共有13個世博展館的代表出席TECH WORLD館開館典禮，其中包含新加坡、印尼、美國、法國、西班牙、澳洲、德國、史瓦帝尼、秘魯、塞爾維亞、拉脫維亞、摩納哥等12個國家館，以及Signature Project主題館。（編輯：潘羿菁）1140422

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玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館22日正式開館，現場邀請雲門舞集演出，台日各界人士共襄盛舉。中央社記者楊明珠攝 114年4月22日
玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館22日正式開館，現場邀請雲門舞集演出，台日各界人士共襄盛舉。中央社記者楊明珠攝 114年4月22日
玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館22日正式開館，與會嘉賓在館前進行剪綵儀式。中央社記者楊明珠攝 114年4月22日
玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館22日正式開館，與會嘉賓在館前進行剪綵儀式。中央社記者楊明珠攝 114年4月22日
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