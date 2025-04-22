北富銀調查：23%青少年曾遇詐騙、18%產生財損

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（中央社記者羅元駿台北22日電）北富銀今天發布調查指出，過去1年內有23%青少年曾遭遇詐騙，其中18%有財產損失產生，金額從新台幣數百元至數十萬元不等；北富銀盼透過調查與培力行動，幫助青少年建立正確金融理財觀念。

北富銀今天發布新聞稿指出，與親子天下教育創新中心合作，針對全台15歲至18歲學生進行「青少年財務健康基礎大調查」。調查指出，金融知識與服務使用落差、金融詐騙風險，以及數位平台成為主要學習來源，是目前青少年財務素養的3大挑戰。

調查發現，雖然有8成青少年名下擁有金融帳戶，但有64%表示缺乏或不確定是否具備使用金融服務的信心。在對金融商品的認識方面，有70%不清楚儲蓄型保單、63%不了解基金、46%對股票感到陌生，甚至有30%對基本定存不熟悉。

在消費支付習慣上，調查指出，有47%青少年首選現金、47%依賴家人支付，選擇悠遊卡或行動支付的比率僅為4%與1%，顯示青少年在數位金融工具的使用上仍不普及。

近年詐騙案件頻傳，調查指出，有23%青少年在過去1年曾遭遇詐騙，其中18%有財損發生，金額從數百元至數十萬元不等。另有近1成青少年表示在急需用錢時，不知該向誰求助，顯示金融安全意識與社會支持系統有待加強。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，銀行在第一線看見的是風險，也看見很多還沒準備好的年輕人，盼透過調查與後續培力行動，幫助青少年建立正確金融理財觀念。

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調查也發現，青少年主要透過YouTube、社群媒體與親友等管道獲取金融知識，反映數位平台已成為學習主流。

「2025青少年財務健康基礎大調查」期間為今年2月11日至3月9日止，針對全台22縣市，15歲至18歲高中、高職及專科學生進行，共回收1997份有效問卷。（編輯：楊蘭軒）1140422