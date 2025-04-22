加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
24日鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭
首頁 / 產經

北富銀調查：23%青少年曾遇詐騙、18%產生財損

2025/4/22 19:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北22日電）北富銀今天發布調查指出，過去1年內有23%青少年曾遭遇詐騙，其中18%有財產損失產生，金額從新台幣數百元至數十萬元不等；北富銀盼透過調查與培力行動，幫助青少年建立正確金融理財觀念。

北富銀今天發布新聞稿指出，與親子天下教育創新中心合作，針對全台15歲至18歲學生進行「青少年財務健康基礎大調查」。調查指出，金融知識與服務使用落差、金融詐騙風險，以及數位平台成為主要學習來源，是目前青少年財務素養的3大挑戰。

調查發現，雖然有8成青少年名下擁有金融帳戶，但有64%表示缺乏或不確定是否具備使用金融服務的信心。在對金融商品的認識方面，有70%不清楚儲蓄型保單、63%不了解基金、46%對股票感到陌生，甚至有30%對基本定存不熟悉。

在消費支付習慣上，調查指出，有47%青少年首選現金、47%依賴家人支付，選擇悠遊卡或行動支付的比率僅為4%與1%，顯示青少年在數位金融工具的使用上仍不普及。

近年詐騙案件頻傳，調查指出，有23%青少年在過去1年曾遭遇詐騙，其中18%有財損發生，金額從數百元至數十萬元不等。另有近1成青少年表示在急需用錢時，不知該向誰求助，顯示金融安全意識與社會支持系統有待加強。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，銀行在第一線看見的是風險，也看見很多還沒準備好的年輕人，盼透過調查與後續培力行動，幫助青少年建立正確金融理財觀念。

google news透過 Google News追蹤中央社

調查也發現，青少年主要透過YouTube、社群媒體與親友等管道獲取金融知識，反映數位平台已成為學習主流。

「2025青少年財務健康基礎大調查」期間為今年2月11日至3月9日止，針對全台22縣市，15歲至18歲高中、高職及專科學生進行，共回收1997份有效問卷。（編輯：楊蘭軒）1140422

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：