美債暴跌衝擊保險業？金管會：密切關注業者財務數據

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（中央社記者羅元駿台北22日電）近期美債大跌，外界關心台灣保險業恐有系統性風險。金管會今天指出，會密切關注國際金融情勢變動對保險業的財務影響，以及業者的損益情況、淨值比與資本適足率，必要時再採取相關措施。此外，今年起保險業出售AC債券已無5%限制。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，保險局2020年7月研商提前出售「按攤銷後成本衡量之金融資產（AC）」的一致性重大性標準會議決議，保險業每年出售AC債券占原帳列AC債券的比率不得逾5%。

蔡火炎指出，當時問答集提到，一旦出售超過5%限制，則自次年度起截至接軌IFRS 17前，也就是2025年1月1日開帳日前，業者不得再將任何新增的債券分類為AC資產。不過，今年起保險業出售AC債券已無5%限制。

在金融業的綜合損益表內，會將投資科目分為AC（按攤銷後成本衡量之金融資產）、FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產）以及FVPL（透過損益按公允價值衡量之金融資產）等會計科目。

而保險業因投資資金龐大，多家保險業者曾在2022年啟動金融資產重分類，將原先放在OCI項下的債券部位，重分類至AC項下，避免評價波動影響淨值。

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外界關心市場拋售美債、美元貶值造成保險業者壓力，蔡火炎表示，金管會注意國際金融情勢變動對保險業的財務影響，也有請公司就相關影響做評估因應。

蔡火炎表示，針對保險業者的流動性，以及業者的損益情況、淨值比、RBC（資本適足率）等金管會都有密切關注，必要時再採取相關措施。（編輯：楊蘭軒）1140422